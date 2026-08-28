Senador Inzunza debió privilegiar el movimiento

El senador Enrique Inzunza Cázarez debió privilegiar al movimiento, ya que el cargo que representa no es un asunto personal, respondió la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, luego de que este se declaró como legislador federal independiente.

Sobre su separación del grupo parlamentario de Morena, comentó que a ella no le corresponde opinar, ya que es respetuosa de la decisión personal de cada individuo, como es el caso de Inzunza Cazarez.

En una breve entrevista citó que son parte de un movimiento, por lo que considera que él debió privilegiarlo.

Observó que esta no es la primera vez que en el Poder Legislativo federal sucede un caso como este, que un miembro de un grupo parlamentario se desligue y se declare independiente, como en este caso.

Aseguró que va a ejercer un mandato de puertas abiertas, incluyente, en el que se van a escuchar todas las voces, sin importar su afiliación política, por lo que va a celebrar reuniones con diputados federales y senadores de las diversas corrientes, incluido al actual legislador federal independiente.

Domínguez Nava adelantó que será la próxima semana cuando se presente un avance del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad.