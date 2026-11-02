Senadora migrante acumula faltas por problemas legales

La senadora migrante, Karina Ruiz Ruiz, acumula 16 faltas a las sesiones del pleno de la Cámara Alta, ya que no se ha presentado desde la instalación del periodo ordinario de sesiones, el pasado 31 de agosto, por problemas legales en Estados Unidos, ya que venció su permiso de residencia en ese país y, al ser beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), si viaja a México ya no podrá regresar.

Justificantes

Pese a que sus inasistencias no han sido por motivos de salud o alguna comisión oficial en el extranjero, por lo menos las primeras 12 faltas de la legisladora de Morena aparecen como “justificadas”, mientras que en el registro del 20 y 21 de octubre está “ausente” y en las sesiones del 27 y 28 simplemente su nombre no aparece.

En este periodo, Karina Ruiz sí ha participado en algunas sesiones de las comisiones a las que pertenece, pero se conecta de manera virtual desde Phoenix, Arizona, donde vive.

Pese a su ausencia de dos meses, la senadora envía puntos de acuerdo que son turnados a comisiones, como el que planteó esta semana para que la Secretaría de Relaciones Exteriores celebre convenios de colaboración con los gobiernos estatales.