Senadora reclama falta de solidaridad de compañeras

La senadora Juanita Guerra, cuya imagen se viralizó por haber sido sorprendida en el salón de belleza que funcionaba a escondidas en el Senado, denunció que es víctima de persecución y hostigamiento; acusó a las senadoras que la invitaron a ese establecimiento de dejarla sola y no ser solidarias con ella.

La legisladora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que no fue fortuito que reporteros hayan irrumpido para grabarla cuando le aplicaban tinte a su cabello y afirmó que es injusto que se le satanice por acudir a ese servicio.

No dijo los nombres

Sin mencionar los nombres de quienes la invitaron a la estética, dijo que fueron tres senadoras de Morena que ahora se esconden.