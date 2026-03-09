Senadoras llaman a frenar feminicidios

Senadoras del del PRI alzaron la voz y exigieron a las autoridades federales combatir la inseguridad y frenar la violencia, discriminación y desaparición de mujeres, en lugar de pronunciar falsos discursos en esta fecha, mientras el resto del año siguen ignorando las demandas sin atender inmediatamente la problemática nacional.

La senadora Carolina Viggiano Austria, de Hidalgo, señaló que el gobierno de Morena asegura que es tiempo de las mujeres, pero la realidad en México tiene otros datos y son escalofriantes.

Cristina Ruiz Sandoval, del Estado de México, señaló que mientras el gobierno se acostumbra a las cifras, las mujeres no pueden ni deben acostumbrarse al dolor. “Nos falta que la justicia llegue a tiempo, salud digna, protección real y una autoridad que actúe, no que administre la tragedia. No queremos discursos, queremos resultados”, exigió.

La senadora colimense Mely Romero Celis aseguró que las mujeres marchan cada 8 de marzo porque las madres buscadoras son ignoradas en lugar de ser apoyadas.