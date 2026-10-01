Senadores de la 4T defienden encuestas

Senadores de Morena cerraron filas en torno a las encuestas para la definición de las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, a pesar de que reconocieron la necesidad de garantizar que las mediciones representen adecuadamente a la población consultada.

La senadora Margarita Valdez consideró que, pese a las críticas, actualmente no existe una alternativa que ofrezca mayores garantías con la finalidad de elegir a quienes competirán por Movimiento de Regeneración Nacional.

En tanto, Verónica Camino Farjat advirtió que una encuesta hecha en un grupo reducido o concentrada en un mismo punto de una ciudad, sin una adecuada dispersión territorial, puede perder confiabilidad. Por ello, consideró fundamental que las mediciones tengan una muestra correctamente distribuida.

El senador tabasqueño, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que las encuestas no deben interpretarse como el único elemento que determina quién será designado.

Explicó que se trata de una herramienta de valoración que debe considerar factores como honestidad, cercanía con la población y posibilidades de triunfo electoral, además de la popularidad.