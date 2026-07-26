Senadores piden fortalecer las alertas de huracanes

¡Senadores del PRI hicieron un llamado para reforzar las acciones de prevención, monitoreo, difusión de alertamientos tempranos y preparación para la atención de posibles emergencias derivadas de lluvias intensas.

Ello, ante las fallas de autoridades de Protección Civil a nivel federal que han provocado tragedias como en el huracán Otis en Acapulco en 2023, donde no se alertó a la población y turistas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante los próximos días se prevé la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, así como el desplazamiento de ondas tropicales y el posible desarrollo de sistemas ciclónicos.

Todas estas condiciones, advirtieron, favorecerán lluvias intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones del país, que incrementan el riesgo de inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, encharcamientos severos, caída de árboles, interrupciones en vías de comunicación y afectaciones a la infraestructura estratégica.

Por ello, los integrantes de la bancada presentaron un punto de acuerdo para que la Coordinación Nacional de Protección Civil, de manera conjunta con las autoridades de las entidades y los municipios con pronóstico de lluvias intensas, refuercen las acciones de prevención, monitoreo y difusión de alertamientos tempranos.