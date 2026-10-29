Senadores se reúnen con 9 corcholatas de Morena

Las nueve senadoras y senadores con licencia que resultaron electos como virtuales candidatos a gobiernos estatales por Morena se reunieron con esa bancada en la Cámara Alta y solicitaron el apoyo de los legisladores en sus precampañas y campañas de cara al proceso electoral del 2027.

En privado, la bancada de Morena recibió a las “corcholatas” Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes; Julieta Ramírez, de Baja California; Beatriz Mojica, de Guerrero; Jasmín Bugarín, de Nayarit; Imelda Castro, de Sinaloa; Lorenia Valles, de Sonora; Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala; Eugenio Segura, de Quintana Roo; y Verónica Díaz, de Zacatecas.

El senador José Antonio Álvarez Lima, comentó en entrevista fue una reunión “afectiva, protocolaria, emotiva” con las ocho coordinadoras y un coordinador extraídas del Senado, lo que nos muestra que “es tiempo de mujeres”.

Ana Lilia Rivera, coordinadora en Tlaxcala, dijo fue una “reunión de amigos, de solidaridad y de compromiso” porque nos recordaron los compañeros senadores los compromisos por lo que hay que trabajar en los estados y apegarnos con los principios y valores.

“También a despedirnos, porque ya soltamos nuestras presidencias” en el Senado y sobre los escándalos en el INE y de otros funcionarios.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, destacó la reunión con los nueve virtuales candidatos y dijo que el 60 por ciento de todos los coordinadores estatales provienen del Senado.