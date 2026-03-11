Senadores son libres de regresar a su bancada

Ante el riesgo de que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) retire de la bancada del Partido Verde (PVEM) a los senadores que le “prestó”, en caso de que esta fracción vote contra la reforma electoral, su coordinador Manuel Velasco Coello advirtió que es decisión de cada legislador permanecer o no en los grupos parlamentarios.

“Mira, los que desean estar en la bancada del Verde son bienvenidos, y los que no deseen es una decisión de ellos. Yo no puedo hablar por terceras personas, es una decisión de ellos y nosotros somos respetuosos. Cada quien tiene la libertad de ejercer su derecho”, respondió en entrevista.

Dijo que aunque se mantiene un desacuerdo en una pequeña parte de la iniciativa, relacionada con los plurinominales y el financiamiento a partidos, “todavía hay espacio para la reflexión”.

Afirmó que pese a los diferendos por esta iniciativa, “hasta estos momentos la alianza Morena-PVEM-PT se mantiene y nosotros esperamos que se mantenga”.