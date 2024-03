Señala AMLO acto de censura por parte del INE

En “la mañanera” del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un acto de censura la decisión de la Comisión de Quejas del INE, que le ordenó bajar de sus redes sociales la entrevista que concedió a la periodista Inna Afinogenova.

En su conferencia, López Obrador dijo que les ordenaron retirarla, pero aquí la vamos a poner, aunque ya “parezco ya abogado hizachero (sic)” para pasarla porque aún no han sido notificados oficialmente de esta decisión.

También comentó que “hace unos días vino una duquesa, condesa, princesa a hablar mal de mí y a ella no la censuraron. La trajo el bloque conservador. Es de un partido de España, de estos franquistas que quedan, aunque ya falleció Franco”.

Posteriormente el ejecutivo federal señaló que en el caso de su entrevista a una periodista de un medio independiente, la concedió porque no era ni de The New York Times, Financial Times o The Washington Post, pero ahora la quieren bajar porque la ve mucha gente y eso les molestó mucho.

Sin embargo, en conferencia hizo un recuento de los programas sociales y de su iniciativa de reformas legales para que los programas sociales se incorporen a la Constitución.

Asegura que se va contento

A seis meses y medio de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va contento y con la conciencia tranquila, porque está garantizado el relevo generacional.

“Yo a finales de septiembre me jubilo, ya cierro mi ciclo y estoy contento. Ayer (miércoles) lo decía, porque está garantizado el relevo generacional y me voy a ir con mi conciencia tranquila, con el deber cumplido”, señaló.

Salinas Pliego tendrá que pagar al menos mil 700 mdp

En otro tema, al dar a reconocer que no tiene “muy clara” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el adeudo fiscal de la empresa Total Play, de Ricardo Salinas Pliego, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el empresario tendrá que pagar al fisco, al menos, mil 700 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que en este caso “hay versiones encontradas”, pero indicó que la información con la que cuenta es que los ministros del Máximo Tribunal resolvieron sobre la deuda en impuestos de la empresa por dos mil 366 millones de pesos,

“Lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución, de seis temas, cinco la Corte le dio la razón al SAT y uno a la empresa, de modo que no van a ser dos mil 300 millones, o sea hay una quita de 600, pero no significa que no se va a pagar, significa que de los dos mil 300 hay una quita de 600. Según entendemos, tienen que pagar mil 700 millones de pesos”, dijo.