Señala AMLO sabadazos de parte de jueces

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese al paro de labores en el Poder Judicial en contra de la reforma judicial los jueces siguen practicando “sabadazos”, dejando en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.

El mandatario afirmó que mientras en el Poder Ejecutivo se ha avanzado en limpiarlo de corrupción, esto no ha ocurrido en el Poder Judicial.

“Claro hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno y no solo al Poder Ejecutivo, por eso ahora es el debate sobre la reforma al Poder Judicial porque ahí no avanzaron. Ahí sigue imperando la corrupción y estamos viendo cosas de cómo a pesar de que están en huelga los jueces; yo cuando dijeron que iban a ir a huelga hasta me alegré porque dije ‘ya no va a haber sabadazos, no van sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a delincuentes del crimen organizado o a delincuentes del cuello blanco’, pues no”, dijo.

El presidente señaló que ejemplo de estos actos es que un juez en Jalisco ordenó devolver 13 carros de lujos a personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el caso de un juez de Veracruz que amparó a una persona para obtener una indemnización en contra del Corredor Interoceánico por un terreno expropiado que data de 1908.

Trabajadores de la Corte están en su derecho a irse a paro

López Obrador avaló el paro de labores de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues afirmo que “están en su derecho y tienen que defender sus privilegios”.

“La mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, a los magistrados, a los ministros. Solamente las élites no quieren”, dijo en conferencia de prensa. Ya se sumó la Suprema Corte al paro, se le señaló. “Pues sí, están en su derecho, imagínense, tienen que defender sus privilegios, están en su derecho”, dijo.

“Plan con maña”, votación sobre elección de jueces

El presidente reconoció que fue “plan con maña” que en su sexto y último Informe de Gobierno dijo que en salud ya éramos mejor que Dinamarca y convocar a una votación a mano alzada sobre la reforma al Poder Judicial.

Al cuestionarlo en su conferencia mañanera si fue una broma, o para hacer enojar a sus adversarios el señalar que el sistema de salud de México era mejor que el de Dinamarca, López Obrador lo rechazó.

“No, no, no, no, no para hacerlos enojar, sino cómo se le llama en el periodismo, ‘para que hubiera miga’, para que tuvieran algo que decir porque luego se enojan mucho y ‘a ver qué le sacamos’.

“Entonces, yo les voy a dar la nota, les di dos o tres, les di esa y les di la de la votación. Uy, cómo cuestionan eso ‘a mano alzada’”, dijo.

¿Fue plan con maña?, se le insistió.

“¡Claro! Pero la gente sí responde porque así está la mayoría del pueblo; quiere elegir a sus jueces, magistrados y ministros, solamente las elites no quieren”, comentó.

No hemos tenido casos graves de corrupción

El presidente López Obrador aseguró que en los casi seis años de su administración “no hemos tenido casos graves de corrupción” dentro del gobierno federal, y que en el escándalo de corrupción de Segalmex se ha logrado recuperar una cantidad considerable de dinero y hay funcionarios detenidos.

Informó que en lo que va su gobierno se han sancionado a 15 mil 461 servidores públicos, de los cuales se han destituido a 726 e inhabilitado a 5 mil 861.

Mostrando un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente detalló que se han sancionado de manera económica a 622 y suspendido a tres mil 978 funcionarios públicos.

“Hemos combatido la corrupción, consideramos que nos hemos ahorrado por combatir la corrupción 2 billones de pesos. Se ha ido limpiando el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”, comentó.

Desconoce llamada con Petro

El presidente negó que haya hablado con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, luego de una supuesta convocatoria, también con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para hablar de la crisis en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro.

“No hablé […] Yo no sabía”, dijo.

López Obrador respaldó a su “amigo” Gustavo Petro “porque está sometido a fuertes presiones de los grupos oligárquicos de Colombia”.