Señala Grecia Quiroz traición de funcionario detenido

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, se dijo con rabia por la traición de Samuel García, funcionario de su gabinete detenido por su presunta participación en el asesinato de su esposo Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y advirtió que el Ayuntamiento no es un cheque en blanco.

Ante medios de comunicación, Quiroz García enfatizó que el director de Relaciones Públicas y Protocolo no pertenecía al Movimiento del Sombrero.

Recordó que Samuel García se incorporó al gabinete municipal de Carlos Manzo luego de que le presentara su currículum, donde su mejor carta de presentación era haber trabajado en el Congreso de la Unión.

“Samuel García no era una persona que pertenecía al movimiento. No inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al Ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal, una vez ya que se gana. Samuel pertenece a la Ciudad de México. Él llega y muestra su currículum. Yo estaba presente en esa ocasión. Él trabajaba anteriormente en la Cámara de Diputados. Era asesor de un diputado del PRI y es la carta de presentación que él da”, recuerda la viuda de Manzo Rodríguez.

Grecia Quiroz expuso que en los primeros meses de trabajo, Samuel García dio resultados positivos y se mostró como una persona atenta que generó tal confianza que “pues realmente si me preguntan a mí, yo no creería que hubiese sido parte de lo que sucedió”.

Advirtió que en el Movimiento del Sombrero no se permite la traición y que todos los detenidos involucrados en el homicidio de Manzo Rodríguez son ajenos a dicho grupo político independiente.