Señala que existen presiones de EU a la 4T

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, dijo que no se debe permitir en este momento, luego del “secuestro” de Nicolás Maduro, el ingreso de tropas de Estados Unidos a México “ni siquiera para sembrar arbolitos” y reconoció que existen presiones de Washington al gobierno de la 4T.

En tribuna, en el marco de la discusión de la solicitud del permiso solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para que ingresen 19 marines estadunidenses armados con fines de adiestramiento, el expresidente del Senado, refirió las presiones de Wahington para dejar de exportar petróleo a Cuba.

Calificó de hipócrita al gobierno de Estados Unidos en el combate a las drogas, ya que dijo no ha hecho nada para detener el tráfico de armas, ni para desarticular las 3 mil bandas que operan en ese país.

“El problema de la droga es un problema que se le perdió a Estados Unidos, por consiguiente, que el momento visto de ser más oportuno nos pone en una condición de enorme dificultad”, señaló.