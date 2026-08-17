Señalan a “cabeza” del huachicol fiscal

Liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a Andrés Manuel López Beltrán de ser la “cabeza” del huachicol fiscal en México y exigieron una investigación en su contra, así como el congelamiento de sus cuentas.

Así lo denunciaron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en conferencia de prensa, donde se posicionaron en torno de la cancelación de visa del hijo del expresidente López Obrador.

“Hay un testigo protegido detenido por huachicol fiscal que dice que cuando tenían que pasar huachicol solamente tenían que decirle al Secretario de la Marina ‘es de parte de Andy’. También hay que recordar que en abril hubo un cateo a las oficinas de Amílcar Olán, amigo de Andy, quien tejió una red empresarial para ganar contratos con el gobierno. Eso de que no hay razones para investigar porque se trata de un asunto político y de que es completamente injerencista, es absolutamente absurdo”, declaró Jorge Triana, vocero del PAN.

El político albiazul sostuvo que las verdaderas razones del retiro de la visa son jurídicas, y recordó que el PAN ya interpuso dos denuncias para que se investigue al hijo del expresidente.

Federico Döring sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum ”volvió a mentir”, al decir que no puede abrirse una investigación contra López Beltrán si no existe denuncia.

”Dice que no se ha investigado a Andy porque no hay denuncia, bueno, les vamos a dar copia de la denuncia, una en agosto y otra en septiembre.