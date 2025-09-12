Señalan a Ecuador como el mayor exportador de cocaína

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió este jueves en señalar a Ecuador como el “principal exportador de cocaína” hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que llamó “narcopresidente” al jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusa de ser socio de una empresa que supuestamente envía esta droga de manera “oculta” a esos destinos.

En un congreso del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que “casi toda la totalidad” de la cocaína producida, principalmente en Colombia, así como en Perú y Bolivia, se transporta a Ecuador, de cuyos puertos sale en contenedores de cambures (bananas).

“¿Quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente, y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González (excandidata correísta), porque es el principal centro de exportación de cocaína hacia el norte, Estados Unidos y Europa”, señaló.