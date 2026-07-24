Señalan a El Cachas como alto mando de un cártel

Gerardo Botello Rodríguez, “El Cachas”, quien fuera uno de los escoltas de Rosalinda González Valencia, esposa del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se encuentra entre los mandos de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Las autoridades de esta oficina lo vinculan también al Rancho Izaguirre, donde el grupo criminal de las cuatro letras adiestraba a personas que reclutaba, mediante métodos atroces, para engrosar sus filas, y que fue descubierto por un colectivo de madres y padres buscadores del estado de Jalisco.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, “El Cachas” fue arrestado en 2018 por autoridades mexicanas mientras se desempeñaba como guardaespaldas de Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, quien en ese año fue detenida por la FGR por lavado de dinero.

En su informe afirmó que “El Cachas” supervisó las operaciones del CJNG en varios territorios mexicanos, antes, durante y después de su encarcelamiento en 2018 en Jalisco.