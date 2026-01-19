Señalan incumplimientos en marcas de yogur

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a distintos productos ofertados como yogur en los supermercados. Durante esta prueba objetiva se hizo el análisis de 18 productos denominados yogur en sus presentaciones disponibles en el mercado: sólida o batida.

De acuerdo con la institución, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó mil 884 pruebas para comprobar la veracidad de la información compartida por los proveedores y su cumplimiento con la ley. Asimismo, recalcó en las especificaciones que debe tener este alimento para considerarse apto para el consumo.

Análisis

El yogur es un alimento lácteo y versátil, que puede consumirse solo o acompañado de fruta, cereales o algunas semillas como nuez o almendras, principalmente en el desayuno, pues el proceso de fermentación al que se somete este producto lo convierte en un alimento fácil de digerir debido a una disminución en la cantidad de lactosa.

Los productos examinados en la prueba fueron clasificados en las siguientes denominaciones: 2 yogures naturales, 4 yogures naturales endulzados, 1 yogur natural endulzado deslactosado, 2 yogures sabor fresa, 7 yogures con fresa, 1 yogur con fresa deslactosado y 1 yogur sabor natural.

Con el propósito de promover una cultura de consumo responsable entre los mexicanos, la Profeco publicó en la Revista del Consumidor los resultados del estudio realizado.