Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, habría utilizado recursos del narco para la campaña de María Eugenia Campos Galván en 2021, reportó el miércoles el diario estadounidense “The New York Times” (NYT), que cita a funcionarios mexicanos y un reporte del gabinete de seguridad. El gobierno de Chihuahua calificó de “falsa” la versión.

En un reportaje titulado “México abre investigación al fiscal que colaboró con la CIA”, el periodista Steve Fisher señala que las autoridades mexicanas decidieron ampliar sus investigaciones sobre Zuany, quien hoy se encuentra bajo la protección del gobierno estadounidense.

Según Fisher, el gobierno mexicano investiga ahora a Zuany Portillo “por sospechas de delitos adicionales, entre ellos narcotráfico, tráfico de migrantes y desvío de fondos del negocio de la droga a una campaña política”.

Los funcionarios y el informe del gabinete, hasta ahora no publicado pero revisado por Fisher, indican que, conforme el funcionario ascendía en las filas de la fuerza policial de Chihuahua, se fue relacionando con grupos delictivos locales, brazos armados del Cártel de Sinaloa y que, en la campaña de 2021, usó su posición para recabar “fondos de procedencia ilícita de ellos en beneficio de Maru Campos, por entonces candidata a la gubernatura de Chihuahua, estado que ahora gobierna”.

El medio señaló que cuando Maru Campos ganó, nombró a Guillermo Zuany como fiscal a cargo de operativos estratégicos, incluyendo el combate al narco.

Aseguran que es falso

Tras la difusión del reportaje el jueves, el Gobierno de Chihuahua emitió un posicionamiento en el que aseguró que “es FALSO que la campaña de la gobernadora en 2021 haya recibido recursos de organizaciones criminales, y FALSO que el señor Guillermo Zuany Portillo haya recaudado, aportado o canalizado fondos en su beneficio. Quien hoy formula esa acusación bajo anonimato lo hace contra una persona que ninguna autoridad ha investigado, notificado ni requerido”.

El gobierno de María Eugenia Campos solicitó la rectificación y precisión del artículo, al señalar que cuando el periodista solicitó comentarios, antes de la publicación, dijo que escribiría sobre que “la investigación federal busca determinar” si Zuany Martínez recaudó fondos ilícitos para beneficiar la campaña de la gobernadora.