Señalan que acoso de Claudia podría ser montaje

El incidente en el que estuvo envuelta la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que un sujeto la acosó en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), puede ser un montaje para desviar la atención de los temas que más preocupan a los mexicanos, como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, aseguró el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El senador priísta dijo que el Gobierno Federal no quiere que se hable “de lo que sucedió en Michoacán, de los asesinatos, de los crímenes, de que el gobierno ha sido rebasado por los cárteles del crimen organizado” y por eso creó este “distractor grande, burdo, vil e hipócrita” para tratar de engañar a la opinión pública.

“Nosotros decimos que hay que analizar a fondo lo que ocurrió, que el hecho, si es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel, cargo, lo que tenga; pero ese hecho, lo que nosotros vemos es que es claro que puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando, de los asesinatos, de los ‘narcopolíticos’ del gobierno, del pacto con el crimen organizado, eso no lo podemos permitir”, señaló Moreno Cárdenas.

Cuestionado sobre los elementos que tiene para sostener que se trató de un distractor, el titular del PRI afirmó que todos los medios que son afines al régimen “están hablando de eso que ocurrió. ¿Y quién está hablando de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de lo que pasó en Michoacán? Esos son los distractores, ese es el gobierno cínico, corrupto y mentiroso que está haciendo Morena, generar distractores para que la opinión pública hable de otras cosas”.