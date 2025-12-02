Señalan un aumento a presupuesto en seguridad

El Gobierno del Estado anunció que elevará para el próximo año el presupuesto para seguridad pública en tres mil 675 millones de pesos, en el que se contempla elevar en un 10 por ciento los salarios de policías, la contratación de 50 nuevos custodios y la rehabilitación y acondicionamiento de los tres centros penitenciarios.

El secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, explicó que en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que se hizo entrega el sábado pasado al Congreso del Estado, se plasmó los renglones en seguridad que van a ser fortalecidos.

A la Fiscalía General del Estado se le destinarán mil 203 millones de pesos, lo que representó un aumento de 63 millones respecto al presupuesto que actualmente ejerce, con el que se busca concretar la creación de la Policía Cibernética y generar 110 plazas nuevas para el fortalecimiento de la procuración de la justicia.

El funcionario estatal adelantó que se tiene proyectado para el próximo año solicitar al Poder Legislativo la autorización para contratar un segundo crédito con instituciones bancarias por 2 mil 300 millones de pesos para fortalecer las finanzas estatales.

Recordó que este año se contrató un crédito por la misma cantidad para financiar obras públicas necesarias.

En justificación del nuevo adeudo a largo plazo que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, tiene proyectado solicitar, tiene relación a los adeudos acumulados de los dos sexenios anteriores que fueron heredados, entre ellos el pago del aguinaldo del último año del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.