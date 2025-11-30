﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Sentencia a 11 años a cinco por portación de arma

Noviembre 30 del 2025

Un juez dictó sentencia de 11 años seis meses de prisión para cinco personas por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También fueron señalados por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Sentencia

Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Feudo), obtuvo esta sentencia.

De acuerdo a las investigaciones, en junio de este año, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario con hombres armados en el poblado de Golfo de Santa Clara, Sonora.

Tras una persecución arrestaron en un inmueble a los tripulantes, Gabriel “M”, Luis “C”, Ángel “C”, Elba “C” y Orlando “M”.

Aseguramiento

En la acción, se aseguraron cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 70 cargadores, nueve mil 63 cartuchos, dos kilos 160 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 117 gramos de clorhidrato de cocaína y cinco vehículos.

Posteriormente, en procedimiento abreviado el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó las pruebas y un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California con residencia en Mexicali, impuso la pena de 11 años de cárcel.

﻿