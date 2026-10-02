Sentenciada en condición crítica tras inyección letal

Christa Pike se encuentra “en estado crítico” pero está recibiendo “atención médica vital” en un hospital, informaron sus abogados el jueves, un día después de que sobreviviera a un intento fallido de ejecutarla por el asesinato cometido en 1995, durante lo que el gobernador de Tennessee calificó como un procedimiento “profundamente inquietante”.

“Lo que nos han dicho es que se encuentra en estado crítico y está recibiendo atención médica para salvarle la vida”, dijo el abogado Randy Spivey.

La mujer fue trasladada al hospital el miércoles por la noche después de que le administraran una dosis doble de pentobarbital, el fármaco que Tennessee utiliza para ejecutar a los presos, pero sobrevivió.

“Christa está viva en este momento. No tenemos idea de cuál es su pronóstico ni mucha información actualizada sobre su salud por el momento, la mujer no está en estado de coma”, dijo Spivey.

Ejecución fallida

El abogado Steve Ferrell dijo que Pike temía que hubiera complicaciones con la inyección letal debido a un trastorno sanguíneo de por vida que dificultaba la inserción de agujas en sus venas.

“A lo largo de su vida, nos ha explicado que le costaba mucho que le extrajeran sangre”, dijo Ferrell.

Spivey dijo que contó al menos siete agujas que se utilizaron solo en su brazo izquierdo.

“La Sra. Pike no solo se mostró cooperativa, sino que ayudó a indicar a las personas que le colocaban las vías intravenosas” dónde debían colocarlas”, dijo Spivey. “Les repitió una y otra vez: ‘Por favor, intenten más arriba, en mi hombro’”.

Los abogados de Pike afirmaron que la ejecución fallida equivalía a una “tortura” y solicitaron que se conmutara su sentencia de muerte.

El estado intentó ejecutar a Pike mediante inyección letal, pero ni la dosis inicial ni la de respaldo de pentobarbital la mataron, y ella seguía roncando cuando se cortó el micrófono de la cámara de ejecución, más de una hora después de que comenzara el intento. Posteriormente fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

Segunda vez que se falla en ejecución

Esta fue la segunda vez este año que Tennessee no pudo llevar a cabo una ejecución, aunque en el otro caso los funcionarios no pudieron encontrar una vena adecuada para la vía intravenosa, por lo que no se administraron los fármacos.

May Martínez, cuya hija fue asesinada por Pike y su novio y quien viajó a Nashville para presenciar la ejecución, dijo a NBC News que “fue un desastre”.