Un juez vinculó a proceso a Paulo “N” por su responsabilidad penal en un delito contra la salud en su variante de producción de marihuana e impuso una pena de ocho años cuatro meses de prisión, que compurgará en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, derivado de la ejecución de la orden de cateo, en el que se detuvo al hoy sentenciado y los elementos aseguraron mil 192 plantas frescas de marihuana con tallo, raíz y hojas de color verde, con un peso neto de 56 kilos 856.4 gramos.

Cateo

También una bolsa de material sintético transparente que contenía polvo de color verde con un peso neto de tres kilos 691.6 gramos de la misma sustancia, y dos bolsas de material sintético de color negro con vegetal verde seco, con un peso neto de 19 kilos 788.5 gramos también de marihuana.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República el sujeto fue detenido en un domicilio en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.