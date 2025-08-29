Sentencian a Luis Cárdenas a cinco años de prisión

El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue sentenciado a cinco años tres meses de prisión, por el delito de tortura contra cuatro presuntos integrantes de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, entre ellos Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta Cisneros, recientemente liberado, y su sobrino.

Dicha condena la cumpliría el próximo año, toda vez que el exbrazo derecho del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa, fue detenido en julio de 2021.

Sin embargo, es señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En enero del año pasado, libró la acusación por tráfico de armas a territorio nacional, en el caso del operativo Rápido y Furioso que implementó el Gobierno de los Estados Unidos contra los cárteles.