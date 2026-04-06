Sentencian a prisión a mujer por ciberacoso

Publicar información que afectó la dignidad personal le costó a Irlanda Yasmín “D” recibir una sentencia de 11 meses de prisión por el delito de ciberacoso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que un órgano jurisdiccional, con base en los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público, dictó dicha sentencia.

Según la información, los hechos ocurrieron el 15 de febrero del 2023, aproximadamente a las 10:40 horas, en la escuela primaria Leyes de Reforma, en la zona centro del municipio de Llera, Tamaulipas.

Causa

La hoy sentenciada realizó publicaciones por internet a través de una red social, donde difundió información y una fotografía de la víctima acompañada de sus menores hijos, afectando su dignidad personal, así como su paz y tranquilidad.

Derivado de la solidez de los elementos presentados por la representación social, el órgano jurisdiccional impuso además el pago de cinco mil 657 pesos como multa, la suspensión de sus derechos políticos y una amonestación para evitar la reincidencia en este tipo de conductas, así como la reparación del daño correspondiente.