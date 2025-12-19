Sentencian a yerno de “El Mencho”

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “Guacho”, miembro de un cártel mexicano y acusado de fingir su muerte para evitar ser capturado, fue condenado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos por su participación en el lavado de dinero de una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y violentas de su país natal.

Gutiérrez Ochoa era buscado en México por el presunto secuestro de dos miembros de la Armada mexicana en 2021 para garantizar la liberación de la esposa de “El Mencho” después de que fuera arrestada por las autoridades mexicanas, según la declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas.

El juez federal, Beryl Howell, de Washington, condenó a Gutiérrez Ochoa a 11 años y ocho meses de prisión federal. Howell afirmó que el violento cártel también es una “fuerza peligrosa” en Estados Unidos.