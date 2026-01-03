SEP anuncia reforma administrativa y digital

Para mejorar la atención de las alumnas y los alumnos, fortalecer sus aprendizajes y garantizar su permanencia en las escuelas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que en 2026 se profundizará una reforma administrativa y digital en educación media superior del país.

En un comunicado, mencionó que este año se revisará el Convenio Marco de Coordinación con las entidades federativas para promover y prestar los servicios de educación media superior en cada estado, documento que no se ha actualizado desde 2009 e indicó que con ello, se busca establecer con claridad jurídica la correlación entre los ámbitos estatal y nacional.

Señaló que ya se trabaja en la actualización de todas las reglas de registro escolar del bachillerato para desarrollar un sistema informático nacional que permita una gestión unificada de la matrícula, los procesos de ingreso y egreso, así como la expedición del certificado único de educación media superior, entre otros rubros.

Agregó que también se encuentra en marcha el proceso de actualización de las reglas y lineamientos de registro escolar y portabilidad de estudios, a fin de hacer realidad la posibilidad de que las y los estudiantes puedan trasladarse entre instituciones y actualizar efectivamente su formación.

En el ámbito administrativo, el funcionario federal explicó que se trabaja para que la solicitud de documentos a las y los estudiantes no sea repetitiva entre los ámbitos federal y local, con el fin de facilitar la gestión escolar.

Además, se busca establecer mecanismos de verificación interna de documentos y certificados, eliminar los trámites de legalización de certificados estatales y evitar el condicionamiento de la reinscripción por materias reprobadas.