SEP destituye a Marx Arriaga

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hubo un cambio en la Dirección General de Materiales Educativos y destituyó a Marx Arriaga y hasta el 16 de febrero anunciará al nuevo titular.

En un comunicado, aseguró que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta Secretaría.

“El día de hoy (viernes) se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, informó la SEP.

Explicó que dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento.

“La SEP reitera que este procedimiento es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable”, concluyó la Secretaría.

Denuncia

Hace un mes, Arriaga Navarro acusó que la actual conducción del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado Carrillo, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

En un documento difundido en su cuenta de X, planteó la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos, concebidos como espacios permanentes de organización, formación y acción colectiva.