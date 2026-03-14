SEP logra acuerdo con INEA y Anuies

Para fortalecer las acciones de alfabetización y abatimiento del rezago educativo en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), firmaron un convenio de colaboración para brindar atención educativa al 3.8 % de la población que no sabe leer ni escribir.

“Las instituciones de Educación Superior han asumido históricamente un compromiso con el desarrollo social del país y ahora, mediante este instrumento de colaboración, se abre una valiosa oportunidad para que las y los estudiantes universitarios participen de manera solidaria en tareas de alfabetización y acompañamiento educativo dirigidas a personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica”, dijo Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Anuies.

Atención educativa

Precisó que lo que se busca es que la comunidad estudiantil ayude a conformar círculos de estudio, puntos de encuentro o plazas comunitarias, con el fin de brindar la atención educativa que requiere este sector de la población para abatir el rezago educativo y transformarlo en un aprendizaje de toda la vida.

En el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el titular de la dependencia, Mario Delgado, destacó que vivimos en un mundo de grandes avances tecnológicos y transformaciones que convocan a que los jóvenes universitarios alfabeticen. “Es un acto de encuentro humano, es algo que nos urge en medio de un entorno digital”, aseguró.

Armando Contreras Castillo, director general del INEA, reconoció las voluntades para alfabetizar al país y destacó la participación de la Anuies al sumarse a este esfuerzo y desafío. Se trata, dijo, de poner en marcha un programa que integre a la sociedad y profundice el cambio social.

Expresó que el desarrollo de la educación es responsabilidad de la sociedad, no solo del gobierno, y en el INEA están conscientes y trabajan en las necesidades de las personas, porque aún queda un 3.8 % de la población en México que no sabe leer ni escribir “y ese es nuestro reto más grande y complejo”.

Ampliación de espacios

Contreras Castillo indicó que a través de 26 institutos con los que cuenta el INEA, se trabaja en la ampliación de espacios para atender a las y los mexicanos que aspiran a seguir estudiando. “Tenemos la meta de alfabetizar a 100 mil mexicanos al mes de agosto del presente año”, para tener con ello un país alfabetizado, indicó.

En el acto, Ingrid Vaneli Colin Vergara, alfabetizadora del Instituto Tecnológico de México compartió su testimonio de cómo enseña a través del Programa Enseñar a leer y escribir.

Como parte de esta estrategia, se utilizarán mediadores/alfabetizadores para atender a la población; esta acción se alinea con la estrategia nacional para apoyar a sectores marginados y fortalecer la educación.