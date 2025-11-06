Separan de cargos a titulares de Protección Civil

El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, anunciaron la respectiva separación del cargo de los titulares de Protección Civil (PC) del estado y municipio, en tanto se desarrollan las investigaciones de la explosión e incendio ocurrida en Waldo’s de Hermosillo que dejó un saldo fatal de 23 personas sin vida y 15 heridas.

Armado Castañeda Sánchez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Fernando Morales Flores, titular de la Coordinación Municipal de PC, son los primeros funcionarios separados de sus cargos tras la tragedia ocurrida el sábado 1º de noviembre pasado.

Durante un mensaje emitido, Durazo reconoció la gravedad de los hechos y subrayó que el gobierno estatal debe actuar con “verdad, justicia y humanidad”.

“He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte”, señaló.

El mandatario insistió en que su administración no tolerará la impunidad ni el silencio ante hechos que conmocionan a la sociedad sonorense.

El alcalde Antonio Astiazarán externó que “la explosión ocurrida este fin de semana es una tragedia que nos ha dolido profundamente a todas y a todos”.

En ese sentido, dijo, “he solicitado la separación del cargo de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Hermosillo para que desde un espacio de neutralidad pueda seguir colaborando con la investigación”.