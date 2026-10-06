Será Andrea Chávez coordinadora municipal en Juárez

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua.

El partido lo anunció así la mañana de este lunes, sin mediar encuesta ni convocatoria previa a la designación, “como parte del proceso de fortalecimiento de la organización y unidad que el partido impulsa en todo el país.

“Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló el partido en un comunicado.

En el mismo mensaje, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, presidido por Ariadna Montiel Reyes, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, convocaron a toda la militancia, simpatizantes y a quienes forman parte de Morena en Juárez “a seguir trabajando en la frontera más hermosa y bella del mundo, siempre de la mano del pueblo de México”.

Designación “sin egos y sin protagonismos”

En sus redes sociales, Chávez Treviño expresó que “si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán.

“Nada para mí. Todo para quienes madrugan, sacan adelante a sus familias, y mueven al mundo con su trabajo”, agregó.

Según Andrea Chávez, este nombramiento se da “sin egos, sin protagonismos y sin ambiciones personales” para cumplir con la encomienda que han enseñado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

Felicita Pérez Cuéllar a Andrea

Luego de que se diera a conocer la designación de Andrea Chávez Treviño, el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a la senadora con licencia por su designación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

En un comunicado, Pérez Cuéllar destacó que la nueva etapa del movimiento debe estar marcada por la unidad, la organización y el trabajo en equipo.