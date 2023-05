La amistad que une a Adán Augusto con López Obrador es casi familiar y le fue "heredada" por su padre Payambé, amigo personal del presidente. CP

México.- El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dijo estar convencido de ser el próximo presidente de la República y el encargado de continuar la Cuarta Transformación que hoy encabeza el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para Café Milenio, el encargado de la política interna del país admitió que no son los tiempos, por lo que no es ni "corcholata" ni tapado de Andrés Manuel López Obrador, "sí, que no soy ni uno ni lo otro".