“Seré el encargado de continuar la 4T”

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dijo estar convencido de ser el próximo presidente de la República y el encargado de continuar la Cuarta Transformación que hoy encabeza el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para Café Milenio, el encargado de la política interna del país admitió que no son los tiempos, por lo que no es ni “corcholata” ni tapado de Andrés Manuel López Obrador, “sí, que no soy ni uno ni lo otro”.

¿Usted va a ser candidato a la presidencia, quiere ser candidato a la presidencia por Morena? —se le preguntó.

“Mire, yo voy a ser presidente y voy a ser el que continúe la transformación, que consolide la transformación”.

El tabasqueño añadió que aspira a ser quien consolide, quien continúe con el proyecto de nación del presidente López Obrador, quien ha marcado no nada más a una época o a una generación, sino que hasta ha impreso su sello en la vida política del país y quienes lo acompañamos —dijo— seguramente “estamos comprometidos a continuar con esa labor de transformación”.

Ante la pregunta de cuál es el sello de Adán Augusto para el que no está a gusto con él, López Hernández repuso que “en su momento habrá que trabajar en algunos temas en los cuales debemos de seguir construyendo. Por ejemplo, este gobierno ha hecho muchísimo más que las últimas cuatro administraciones en el asunto de obras de infraestructura hidráulica, es algo que a lo mejor no se ve o no se sabe, pero los números ahí están”.

Luego de señalar que la oposición está haciendo su “luchita”, de cara al 2024, López Hernández indicó que la ve dispersa, que no ha logrado encontrar su identidad, que lo ha intentado, ya que “no es fácil”, por la conjunción de intereses en torno a un bloque opositor.