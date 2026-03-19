Sergio Mayer regresa a San Lázaro tras ausencia

El viernes 13 de marzo, Sergio Mayer anunció su reincorporación a la Cámara de Diputados, para terminar con la licencia que solicitó para participar en un reality show.

En entrevista, ofreció una disculpa por dejar su labor legislativa para participar en el proyecto televisivo.

“Estoy consciente que, seguramente, fue políticamente incorrecto, y lo reconozco y ofrezco una disculpa; sin embargo, el ingreso que tuve por entrar a la ‘Casa’ fue moralmente y legalmente obtenido”, dijo.

No obstante, el legislador de Morena no descartó volver a pedir licencia y dejar a su suplente, Luis Morales, si es que se le presenta una nueva oportunidad de participar en otro proyecto similar al reality show.