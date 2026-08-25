Sería error regreso de Inzunza al Senado

El diputado vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, señaló que sería un “error” y una “imprudencia” que el senador Enrique Inzunza Cázarez regrese en el Periodo Ordinario en el Congreso de la Unión, que inicia el próximo 1 de septiembre.

En el contexto del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y que en menos de 48 horas volviera a pedir licencia en el cargo por las investigaciones en su contra tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntamente pactar con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, para que operen el narcotráfico en el estado a cambio de permanecer en el poder, el nombre del diputado Enrique Inzunza volvió a trascender, debido a que él se encuentra entre otros nueve señalados en este caso.

En conferencia de prensa, el legislador se pronunció sobre el tema e indicó que si existen carpetas de investigación, lo que él haría es presentar su licencia para dejar el cargo y se sometería al escrutinio de la justicia, sin ninguna ventaja jurídica legislativa.

“Aunque hay criterios que dicen que el fuero constitucional permanece cuando uno pide licencia, me parece que es mejor someterse a las autoridades ante señalamientos como los que hemos mencionado”, dijo al señalar que es una decisión personal y calificó de error e imprudencia que Inzunza Cázarez regrese en el Periodo Ordinario en septiembre.