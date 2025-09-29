Serie de ataques del CJNG deja tres muertos

En una serie de ataques simultáneos perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec, van preliminarmente tres habitantes muertos a tiros, así como un autobús y tres avionetas siniestradas con explosivos.

Los primeros reportes señalan que al menos un centenar de hombres fuertemente armados atacaron las localidades de Santa María y El Ahijadero, municipio de Coahuayana.

La ofensiva criminal fue perpetrada con fusiles de asalto y explosivos, a menos de 10 kilómetros de la base militar. Los pobladores alertaron a las fuerzas federales, pero les negaron el apoyo.

Personal de la Guardia Comunitaria arribó a esa zona de la Sierra-Costa, colindante con Colima y repelieron el ataque, además de frenar el avance de esa organización criminal.

Durante su ofensiva, uno de los grupos armados del CJNG dejó tres jornaleros asesinados en El Ahijadero.

Al tiempo, el otro comando atacaba la localidad de Santa María y le prendía fuego a un autobús de pasajeros sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Colima.

Por la madrugada y casi de manera simultánea, otro grupo fuertemente armado abrió fuego y lanzó drones cargados con explosivos en una pista de aterrizaje de Tepalcatepec.

Las autoridades indican que el ataque duró varios minutos y en el cual, los criminales, dispararon con fusiles de asalto calibre .50 tipo Barrett y lanzaron al menos seis explosivos desde artefactos aéreos no tripulados.

Resultado del hecho criminal, tres avionetas particulares fueron siniestradas a tiros y con los explosivos.