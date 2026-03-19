Servir al pueblo y dejar de servirse de él es el punto central de la Iniciativa que presentó ante la Cámara de Senadoras y Senadores la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este lema, que se ha proclamado incansablemente, obliga a identificar los puntos en donde el exceso de gasto no queda justificado.

Por eso es necesario impulsar la eliminación de todos los privilegios ofensivos que solo han logrado instaurar que en la población se piense que la política solo sirve para enriquecer a unos cuantos.

Desde hace décadas se ha luchado para separar al poder político del poder económico, requisito indispensable para fortalecer el pacto social que debe legitimarse todos los días entre quienes son representantes populares y la ciudadanía que los eligió.

Por eso es importante la iniciativa de la presidenta de la República, porque pone a debate el gasto injustificable que surge de los vicios que la mala práctica del poder público ha generado.

Esto es claro al revisar la iniciativa, cuya estructura se sostiene en dos pilares centrales:

En primer lugar, se va a reducir el costo que representan el Poder Legislativo Federal, los congresos locales y los ayuntamientos, controlando principalmente las remuneraciones de quienes fueron electas y electos para los diversos cargos públicos.

Esto se propone a través de establecer un margen de entre siete y quince regidurías en los ayuntamientos municipales, ya que en la actualidad hay algunos de ellos que cuentan con hasta 35 regidurías.

También contempla fijar un porcentaje de 0.7 % del presupuesto de una entidad federativa como el máximo del destinado a las actividades de los congresos locales y en la reducción paulatina del presupuesto de gasto de los órganos electorales y de la Cámara de Senadoras y Senadores.

De igual manera, se busca fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, en particular el de revocación de mandato, proponiendo cambios pertinentes para dar mayor certeza, sin aumentar costos, a la decisión soberana del pueblo de seguir otorgando su confianza a quien ejerce la Presidencia de la República.

La aprobación de esta importante reforma será un mensaje claro de que el ejercicio público no seguirá siendo sinónimo de riqueza desmedida, de privilegios excesivos y de trampas administrativas que permitan ejercer mayor gasto.

Por lo anterior, han instruido a las áreas de la Cámara de Senadoras y Senadores a dar turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para que inicien de inmediato el análisis y dictamen de la misma.

Esta Cámara tiene la gran responsabilidad de analizar e impulsar su discusión en un debate de gran nivel, para que todo el Pueblo esté enterado de este histórico tema.