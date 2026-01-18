Sesiona Gabinete para Búsqueda de Personas

Autoridades integrantes del Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas Desaparecidas trabajan en la adopción de un Núcleo Mínimo de Información estandarizado, en la mejora de los registros, el seguimiento de las solicitudes de colaboración y el intercambio de perfiles genéticos informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Durante una reunión realizada en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, el Gabinete buscó sumar esfuerzos, recursos y estrategias para fortalecer la colaboración interinstitucional, agilizar los procesos y asegurar resultados en los casos de desaparición.

Con lo anterior, la identificación será más rápida, se evitarán duplicidades y se mejorará la comunicación entre entidades, aseguró la FGJ.

Estuvieron presentes personal operativo de fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, servicios periciales y médicos forenses de la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos y el Estado de México.