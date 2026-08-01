SET realizará revisión integral a instituciones

Tras darse a conocer la vinculación a proceso de tres personas como presuntas responsables del feminicidio de la adolescente Dafne, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) fijó una postura institucional sobre este caso.

La secretaría reiteró su más profundo pesar por la irreparable pérdida de Dafne y manifiesta su solidaridad con su familia, amistades y con toda la comunidad educativa.

A través de un comunicado oficial, la SET indicó que obliga a redoblar los esfuerzos para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes (NNA).

Como parte de las medidas adoptadas tras estos acontecimientos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) puso en marcha una serie de acciones para fortalecer la supervisión del sistema educativo en la entidad.

Entre ellas, destaca la revisión integral de las instituciones que operan bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o similares.

También, se reforzarán las labores de inspección y vigilancia; se garantizará el derecho de las y los estudiantes a continuar su formación educativa mediante la entrega de su documentación escolar cuando corresponda, y aquellos planteles que no acrediten contar con los permisos, autorizaciones y requisitos establecidos por la autoridad educativa serán suspendidos en sus actividades, en estricto apego a la ley.