SHCP comunica nuevo Consejo encabezado por Claudia Sheinbaum

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, anunció la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que será encabezado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como eje central del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Detalló que para el periodo 2026–2030 se contempla una inversión histórica pública y mixta de 5.6 billones de pesos.

El titular de Hacienda subrayó que el objetivo del plan es ir más allá del crecimiento de las variables macroeconómicas y apostar por un modelo de desarrollo con justicia social.

“Hay una diferencia importante entre crecimiento económico y desarrollo. Necesitamos complementar el crecimiento con justicia, con distribución del ingreso”, afirmó.

Amador Zamora explicó que la estrategia parte de los 100 compromisos presidenciales, integrados en el Plan Nacional de Desarrollo, y se sustenta en el fortalecimiento del mercado interno y de las capacidades productivas nacionales.