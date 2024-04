Sheinbaum acusa de “autoritaria” a la Corte

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, catalogó como venganza y persecución política contra Arturo Zaldívar, integrante de su equipo, la presunta investigación contra él que ordenó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, contra sus excolaboradores.

“Cómo una investigación de la Suprema Corte que se traduce, aún no sale un comunicado formal de la Suprema Corte, pero de ser así con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte que lleva nombre y apellido no solo al exministro Arturo Zaldívar sino otros jueces si es totalmente fue de derecho, lo que queremos es que se dedique a la justicia, no a la persecución política”, mencionó.

Tras un mitin, Sheinbaum aseguró que la denuncia contra Zaldívar no tiene sustento, pero que va contra jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley que hace la Cuarta Transformación.

“(...) No hay nada más autoritario que perseguir jueces por su decisión honesta, hay que ver cómo avanza esto, pero sería un antecedente terrible. Parece una venganza en efecto, parece una venganza, por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial porque es mejor la democracia, siempre es mejor”, añadió Sheinbaum.

La candidata presidencial mencionó que la Suprema Corte debe reaccionar de seguir con la denuncia ya que debe ser democrático.

“Yo espero que la Suprema Corte reaccione, porque de seguir con esta actitud donde ahora son legislativo, perseguidores, pues no puede ser un Poder Judicial en un país democrático así”, mencionó.

En otro tema, y como parte su Estrategia Nacional de Relocalización, Claudia Sheinbaum planteó la construcción de 100 parques industriales distribuidos en todo el país para potenciar el desarrollo y bienestar.

“Nuestra idea es que se puedan hacer 100 parques industriales en el país vinculados a esta visión del desarrollo con el bienestar y sustentabilidad”, dijo ante 340 invitados en un encuentro con empresarios de Baja California.

Detalló que en la Estrategia Nacional de Relocalización están haciendo un esquema vinculado con las obras de infraestructura ya que indicó que no todos los territorios tienen vocación y recursos naturales para aceptar una inversión pues no son factibles.

“Estamos haciendo un esquema de planeación en el país, pocas veces se hace, ahora se ha hecho para el sureste de México en termino de los 12 polos del bienestar, (...) las inversiones que requieren mucha agua no son factibles en ciertas zonas del país, las inversiones que requieren ciertas características territoriales, lo ideal es tener una mínima planeación territorial que nos permita decir que la industria farmacéutica (entre otras), en México donde puede invertir (...) y al mismo tiempo está infraestructura que va a permitir el desarrollo de este sector estratégico, su vínculo con la estrategia nacional no solamente con la inversión extranjera sino la cadenas de valor con la micro empresa hasta la industria extranjera”, señaló.

Sheinbaum pidió a los empresarios trabajar para emprender los parques industriales, pero al mismo tiempo que haya vivienda, educación, salud, así como infraestructura médica, y añadió que en Tijuana se tiene un problema por la regulación de su tierra por un gran crecimiento potencial y cercanía con la frontera con Estados Unidos, pero que habrá apoyo.