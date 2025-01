Sheinbaum anuncia inversión de cinco mmdd de Amazon

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la inversión de 5 mil millones de dólares (mmdd) de Amazon Web Services (AWS) en México para la creación de una región digital en Querétaro que generará 7 mil empleos por año, la capacitación de 400 mil personas; y una aportación al Producto Interno Bruto (PIB) de 10 mmdd en los próximos 15 años; lo cual da muestra del momento extraordinario que vive el país potenciando la llegada de más inversiones.

“Es importante para nosotros por muchas razones: primero, por lo que significa el tipo de inversión que está haciendo y la oportunidad de empleo para muchos ingenieros, ingenieras mexicanas, o especialistas, matemáticos en datos y permite, además, potenciar ese desarrollo para la educación en nuestro país. Segundo, por lo que significa no solamente la propia inversión, sino estos Centros de Datos, la oportunidad que le dan a las empresas mexicanas para poderse desarrollar; es decir, es una inversión que potencia otras inversiones en nuestro país. Y, finalmente, por sus palabras para México”.

“Estamos muy orgullosos del momento que estamos viviendo; y la inversión que presentan el día de hoy muestra justamente eso, que México no solo tiene gran presente, sino gran futuro”, destacó durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que esta inversión de 5 mmdd es parte del portafolio de 277 mmdd que llegarán al país como parte del Plan México, además de que es compatible con los corredores industriales planteados por la jefa del Ejecutivo Federal.

Claudia reacciona a agradecimiento de integrante de Kiss

En otro tema, y al señalar que es un apoyo “de manera pequeña” el que instruyó enviar a Los Ángeles por los incendios que han azotado la zona, tras el agradecimiento que hizo Gene Simmons, integrante de Kiss, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “nuestro gobierno es humanista”.

Sheinbaum Pardo apuntó que después de los incendios se necesitará mano de obra para la reconstrucción: “No hay mejores trabajadores de la construcción que las y los mexicanos”.

“Hoy el gobierno tiene el humanismo mexicano, y ahí donde podamos siempre vamos a apoyar”, expresó la presidenta al reconocer que Los Ángeles ha recibido a muchos connacionales.

También reconoció al equipo mexicano conformado por integrantes de la Conafor y del Ejército que pertenecen el Plan DN-III por el trabajo para la contención de los incendios.

Refrendó la solidaridad y apoyo, en particular con esa ciudad estadounidense.

Sheinbaum no asistirá a la investidura de Trump

Así también, dijo este martes que “no pasa nada”, si no asiste a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pero aseguró que estará el embajador de México, Esteban Moctezuma.

“No, pero no pasa nada, pues. No pasa nada. Estará ahí el embajador de México en Estados Unidos (Esteban Moctezuma), no hay problema”, respondió al ser cuestionada al final de la conferencia matutina de este martes sobre si asistirá o no a la investidura de Donald Trump.

Donald Trump tomará protesta como presidente en Estados Unidos el siguiente lunes 20 de enero de 2025 frente al Capitolio en Washington, DC.

El pasado domingo, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, indicó que todo el cuerpo diplomático fue invitado a la investidura de Trump.

Lo anterior se suma a que Claudia Sheinbaum comentó que a las tomas de protesta de mandatarios estadounidenses “no siempre invitan a jefes de Estado”.