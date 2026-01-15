Sheinbaum buscará reunión con Trump

En medio de las declaraciones y amenazas en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, después del próximo 20 de enero, buscará sostener una nueva llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de acordar una posible reunión bilateral y dar seguimiento a los temas pendientes de la agenda común.

La mandataria explicó que esa fecha marca el primer aniversario del primer año de Trump en el gobierno, por lo que después se pueden generar mejores condiciones para el diálogo directo.

“Probablemente, después del 20 estaremos buscando una llamada para ver todos los temas y, si es necesario, hacer una reunión”, señaló Sheinbaum.

No descartó que lo pueda invitar a visitar México para sostener dicho encuentro.

Sheinbaum aclaró versiones difundidas en algunos medios sobre una supuesta llamada telefónica ríspida con Trump, al señalar que la conversación fue breve pero cordial. “Se despidió de manera muy amable y dijo ‘nos llamamos pronto’, y en efecto nos llamamos pronto”, afirmó.

Reacciona a dichos de Trump

Además, la presidenta reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien declaró el martes que el T-MEC era “irrelevante” e insistió en que “no necesitamos autos hechos en México”.

“Hay mucha integración, entonces no voy, no voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos”, declaró.

En 2025 aumentaron exportaciones a EUA

Así también, sostuvo que la integración económica de América del Norte es benéfica para los tres países y clave para competir con China.

Claudia, explicó que el tratado establece reglas claras, en particular las llamadas reglas de origen, que obligan a que la mayor parte de los insumos de los productos exportados se fabriquen en la región para acceder a beneficios arancelarios.

“Si cumples con las reglas de origen exportas por el tratado comercial sin aranceles; si no, tienes que pagar impuestos. Antes se exportaba pagando muy poco, ahora ya no”, explicó.

Sheinbaum al detallar que muchas empresas han optado por incorporarse de manera plena al T-MEC, lo que ha fortalecido las cadenas de valor en México.

Programa Vivienda beneficiará a cerca de ocho millones de familias

En otro tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con el programa de Vivienda para el Bienestar se beneficiarán cerca ocho millones de familias derechohabientes y no derechohabientes, con la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios, entrega de apoyos de mejoramiento, además de que ya se reestructuraron 4.8 millones de créditos impagables.

Así también, la mandataria aseguró que el envío de petróleo mexicano a Cuba responde a un criterio de ayuda humanitaria y descartó que esta decisión tenga algún impacto negativo en la relación bilateral con Estados Unidos o con el presidente Donald Trump.

Subrayó que la política exterior de México se rige por los principios constitucionales de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención, por lo que reiteró que corresponde solo al pueblo cubano definir su propio destino.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo indicó que ya están listos los montos para infraestructura en el país, para incrementar la inversión en trenes, energía y carreteras.

“Ya lo tenemos prácticamente listo, los fondos que vamos a utilizar para la infraestructura en el país, para carreteras, para puertos, para aeropuertos, para trenes. Cómo vamos a incrementar la inversión pública y la inversión mixta en el país para energía y para carreteras, trenes, etcétera”, dijo.

Indicó que ya se tiene también un programa de créditos accesibles a través de Nafinsa y la Banca, que se ha trabajado con Banxico y los privados.