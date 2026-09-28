Sheinbaum cierra gira entre gritos de “¡no esta´s sola!”

No cabía ninguna alma en el Zócalo. Desde las primeras horas, la Plaza de la Constitución se convirtió en un mar de banderas, pancartas, celulares levantados y consignas en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según las cifras oficiales, más de 200 mil personas acudieron al acto, que además de cerrar su gira de rendición de cuentas por los 32 estados, sirvió para mostrar el músculo de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

El escenario, instalado debajo del balcón presidencial de Palacio Nacional, esperaba el cierre de una gira que comenzó el 3 de septiembre y concluyó este 27 de septiembre. Aunque los recorridos se realizaron de jueves a domingo, en 12 días Sheinbaum visitó las 32 entidades y, de acuerdo con su propio balance, cerca de 850 mil personas participaron en las asambleas.

Saludo

A las 11 de la mañana, Sheinbaum salió de Palacio Nacional acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. Antes de subir al templete, se detuvo para saludar a quienes ocupaban las primeras filas. vDecenas de celulares buscaron una imagen de la Presidenta; otros extendieron documentos y peticiones que su equipo de ayudantía recibió.

Abajo del templete estaban su madre, Annie Pardo, y sus hijos. En el escenario, el gabinete legal y ampliado. A la izquierda de la Presidenta, la jefa de Gobierno, Clara Brugada; a su derecha, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. También estaban los titulares de la Defensa y la Marina.

En el público apenas se pudieron ver algunos senadores como Gerardo Fernández Noroña, y el diputado Arturo Ávila, así como la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Los gobernadores no asistieron, ya que no fue una convocatoria nacional, sino únicamente de la capital del país.

Antes de comenzar, Sheinbaum levantó la mano de Brugada. Sonaron los honores a la bandera.

La jefa de Gobierno llamó a cerrar filas en torno a Sheinbaum y habló de tres unidades: la del pueblo, la del movimiento de transformación y la unidad nacional ante las presiones externas.

Solo el pueblo determina el destino de México

Pasado el mediodía, Sheinbaum tomó el micrófono. Su discurso duró alrededor de 40 minutos.

Recordó que exactamente 205 años atrás el Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México para consumar la Independencia y convirtió la fecha en el eje de su mensaje.

“Soberanía quiere decir (…) que solo el pueblo determina el destino de México”, afirmó.

La mandataria nacional vinculó esa defensa de la soberanía con los principios de la Cuarta Transformación y aseguró que su gobierno ha construido una “nueva Constitución” acorde con esta etapa política.

Enumeró reformas en materia de derechos sociales, pueblos indígenas, igualdad sustantiva, no reelección y nepotismo, además de la recuperación del carácter de empresas públicas para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Reforma

También anunció que espera que el Senado apruebe al día siguiente la reforma que impediría a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno mantener otra nacionalidad.

En casi dos años de gobierno, dijo, se han recuperado recursos públicos para destinarlos al bienestar de la población.

A diferencia de otros discursos, el nombre de Andrés Manuel López Obrador apareció apenas una vez en su intervención, cuando Sheinbaum lo mencionó entre las figuras que, dijo, representan las luchas históricas del pueblo mexicano.

Después vino el cierre; antes, la primera mujer presidenta de México destacó que la Ciudad de México sigue siendo vanguardista en los derechos sociales.