Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en la reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, actualizaron las afectaciones y necesidades en cada municipio tras las lluvias registradas en los últimos días en el país.

En esta reunión también participaron autoridades del Gobierno Federal, con el fin de atender la emergencia en el país que ha dejado hasta ahora 37 personas sin vida y cientos de afectaciones materiales.

La presidenta expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar, así como a población damnificada a quien les aseguró que no les faltará nada.

Recordó, además, que en los cinco estados están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades.

Claudia anuncia censos para entrega de apoyos

La jefa del Ejecutivo federal informó que en la reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, se dijo que hasta el momento, suman más de 41 personas fallecidas por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el país.

En sus redes sociales, la mandataria federal indicó que una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población afectada.

Claudia Sheinbaum garantizó que a nadie se dejará desamparado y se brindará apoyo a las familias que perdieron a un ser querido.

Medidas

Además, adelantó que se trabajará en las medidas preventivas por la tormenta tropical “Raymond” en el Pacífico

“Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población. A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido. Asimismo, trabajamos en las medidas preventivas por la tormenta tropical Raymond en el Pacífico”.