Sheinbaum cuestiona reunión de Fox con “Alito”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el encuentro entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y afirmó que el acercamiento refleja la intención de los partidos de oposición de recurrir a figuras de gobiernos anteriores.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria calificó a Fox como un “traidor a la democracia” y recordó su participación en el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y en las elecciones presidenciales de 2006.

Sheinbaum señaló que la relación política entre el PRI y el PAN no es nueva y que ambos partidos han mantenido acuerdos en distintos momentos de la historia reciente del país.

Programas, apoyos directos

Sheinbaum Pardo destacó que los Programas para el Bienestar tienen impacto en el desarrollo económico del país, ya que al cierre del 2026, se entregarán de manera directa a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, con una inversión social de un billón de pesos (bdp) que se inyectan de manera directa a la economía del país.

“El aumento al salario mínimo, reconocido por todos, es una de las políticas que permitieron que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza, y sigue disminuyendo en términos de la pobreza laboral. Ahora viene la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares que nos va a decir cómo vamos en el 2026”.

“La otra son los Programas de Bienestar, que es un apoyo directo no solamente a la gente, sino también a la economía, porque es un billón de pesos inyectados directamente a la economía que aumenta evidentemente el consumo y con ello tiene un impacto en todo el desarrollo económico del país”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Señaló que los Programas para el Bienestar se suman a la inversión pública y mixta impulsada por el Gobierno de México, lo que en conjunto permitirá que millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza.

Coordinación para proteger a lobo mexicano

La presidenta manifestó que debe existir coordinación entre el gobierno de México y Estados Unidos para conservar y proteger al lobo gris mexicano, pues destacó que es una especie transfronteriza en peligro de extinción.

Esto, luego que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar si los lobos grises y los lobos grises mexicanos cumplen con los criterios para retirarles las protecciones contempladas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

A pregunta expresa en conferencia en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo resaltó que hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción.

“(El lobo mexicano) es una especie que es transfronteriza, no solamente está en Estados Unidos, también está en México, se llama lobo mexicano. Y tiene protección aquí en nuestro país. Y hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción, o dependiendo de su nivel, en el número de ejemplares que existen, tienen un nivel de protección distinto”.

“Entonces, evidentemente lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es una coordinación”, afirmó.

Refrenda independencia en mes patrio

Después de que Donald Trump publicó una imagen en la que se observa a México en un mapa cubierto con la bandera estadounidense, la presidenta Sheinbaum aseguró que nuestro país no es ni será colonia ni protectorado de ninguna nación extranjera.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, expresó la mandataria pocos minutos después de la publicación en Truth Social de su homólogo estadounidense.

El actual PJ es mucho mejor que el anterior

Sheinbaum dijo que el Poder Judicial, a partir de la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025, es mejor que el anterior que se regía por la carrera judicial.

Añadió que mañana dará detalles, en conferencia de prensa, sobre el presupuesto anterior que ejercía el Poder Judicial, y lo comparara con el que erogara este año.

“A ver si mañana recordamos cuánto ganaba la Corte antes y cuánto ahora, cuáles son los recursos que se les destina, cómo funciona ahora el poder judicial y cómo funcionaba antes, es un poder judicial mucho mejor que el que había, mucho mejor”, dijo.

Explicó que uno de los resultados del Poder Judicial conformado por jueces electos por voto popular, es que ha disminuido la salida inmediata de presuntos culpables de delitos.

“Eso lo vemos, incluso, en el tema de la llamada puerta giratoria de presuntos, de personas que habían cometido un delito y que de inmediato salían porque supuestamente no se había hecho bien su detención, ha disminuido ese fenómeno, obviamente nadie quiere que un inocente esté detenido, pero ha disminuido porque finalmente hay mayor capacidad de los jueces y menos corrupción”, manifestó.