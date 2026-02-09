Sheinbaum defiende el Estado de bienestar y la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “con la Cuarta Transformación estamos recuperando lo que llamamos el estado de bienestar, la función social del Estado mexicano y eso es muy importante”.

Durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Juárez, Nuevo León, Sheinbaum Pardo garantizó que su gobierno seguirá con la máxima de que “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Entonces, si se fijan ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significa derecho a la educación, derecho a la salud, acceso a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas.

Al acusar 36 años del periodo neoliberal, Sheinbaum destacó la construcción de más preparatorias y universidades, el avance de más hospitales y la entrega de viviendas en todo el país.

“Nosotros tenemos una concepción en lo que llamamos ´la Cuarta Transformación de la vida pública´, es una concepción que piensa y actúa considerando que hay derechos del pueblo de México. La inversión privada es muy importante en el país [...] Que haya mucha inversión privada porque genera empleo, pero hay asuntos que le corresponden al gobierno, al Estado, porque si todo se lo dejamos al privado, al mercado, entonces mucha gente queda sin lo más, qué consideramos que es lo más básico”, agregó.

Sheinbaum entrega viviendas en NL

En Juárez, Nuevo León, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 53 viviendas del desarrollo habitacional “Villas de Palmanova”, donde se construyen mil 576 casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); otorgamiento que se suma a los realizados a principios de 2026 en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Chiapas, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que construirá 1.8 millones de inmuebles en todo el país para los que menos tienen.

“Gracias a los Programas de Bienestar, se redujo la pobreza de nuestro país en seis años en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, gracias a eso disminuyeron las desigualdades y por eso vamos a seguir con un principio gobernando, que es el principio de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias a todas y todos, un millón 800 mil viviendas para las y para los mexicanos”, informó.

Explicó que durante su administración se busca garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y por ello se redujeron los requisitos para que una persona con Infonavit pueda obtenerla con un sueldo de uno o dos salarios mínimos y con seis meses de antigüedad, con una medida mínima de 60 metros cuadrados que garantizan una vivienda digna, según estándares internacionales.

Samuel García respalda a la presidenta

Por su parte el gobernador Samuel García expresó su respaldo a la Presidenta: “Cuente con nosotros para buscar terrenos, buscar suelo, y junto con el Infonavit, con mi amigo (Octavio Romero) Oropeza, hemos estado, mes a mes, entregando casas. Contentos de que en su plan sexenal van a llegar más de 60 mil casas a Nuevo León, estamos muy agradecidos bienvenida”.

Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró que el Estado está cumpliendo con el derecho a la vivienda, algo que no sucedía en los gobiernos neoliberales.

Recordó Vega la ampliación de la meta sexenal para construir un millón 800 mil nuevas viviendas, más de un millón de mejoramientos, condiciones de créditos y un millón de escrituras para dar certeza jurídica. Destacó 46 mil millones de pesos de inversión en vivienda para Nuevo León.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, acusó un déficit de vivienda en Nuevo León “que data ya de muchos años”.

Actualizó que las deudas impagables del Infonavit, que ascendían al inicio de esta administración a 4 millones 856 mil créditos, ya fueron corregidos en su totalidad a partir del 31 de diciembre del año pasado. En Nuevo León eran 610 mil los créditos impagables que ya fueron corregidos.

Destacó, entre otras acciones, la liberación gratuita de hipotecas que suman 27 mil en el estado.