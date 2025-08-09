Sheinbaum descarta invasión tras orden de Donald Trump

Luego que el The New York Times afirma que Donald Trump habría firmado una orden ejecutiva para autorizar al Pentágono atacar a los cárteles de la droga que su administración ha considerado organizaciones terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esto solo es en su territorio y descartó que haya algún riesgo de que militares estadounidenses vayan a invadir territorio mexicano.

“No, no, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, dijo.

La mandataria federal Indicó que fueron informados previamente de la firma de esta orden ejecutiva, pero donde se les aseguró que no tenía nada que ver en que participaran militares estadounidenses en territorio mexicano.

Sin riesgo de invasión

Al insistirle sobre el tema, Seinbaum Pardo remarcó que hay cooperación, colaboración, pero afirmó que no ningún riesgo de que hay alguna invasión por parte de militares estadounidenses a territorio mexicano.

mencionó que cuando se ha planteado por parte del gobierno de Donald Trump el que haya participación de militares estadounidenses en territorio mexicanos siempre se ha rechazado.

“Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, reiteró.

Y ante la nueva caravana migrante que avanza del sur del país hacia la capital del país, la mandataria aseguró que se les dará distintas opciones, desde la repartición a su país hasta la posibilidad de empleo.

“Se les da, pues, distintas opciones, desde la repatriación de sus países hasta la posibilidad de tener empleo en nuestro país”, aseguró la mandataria federal.

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto de Migración, se encuentra trabajando para el acompañamiento a esta nueva caravana de migrantes.

Sostiene llamada con presidente de Guatemala

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo el viernes una llamada con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre el encuentro que sostendrán la próxima semana en el sureste del país.

Este encuentro, Sheinbaum dijo que será para “acercar más a nuestros pueblos y naciones”.

El jueves, la presidenta informó que alista un encuentro en el sureste con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y con John Briceño, primer ministro de Belice.

Indicó que queda pendiente la visita a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Habla sobre vínculos de Maduro con Cártel de Sinaloa

Y al ser cuestionada sobre los vínculos del Cartel de Sinaloa con Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México no hay ninguna investigación que vincule a su homólogo de Venezuela, con el Cártel, cómo lo señaló el gobierno de Estados Unidos.

Exhortó a la administración estadunidense que encabeza Donald Trump, a mostrar la relación entre Maduro y dicho grupo de la delincuencia organizada.

En otro tema, Sheinbaum Pardo aseguró que está abierta la convocatoria para que la oposición pueda participar con sus ideas en la reforma electoral.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el próximo lunes 11 de agosto se instalará formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez.

Adelantó que el próximo lunes estará en la conferencia mañanera Pablo Gómez para detallar la forma en que toda la población mexicana pueda participar para la construcción de esta reforma electoral.

Por otra parte, la presidenta llamó a no dejarse engañar por mensajes falsos que circulan en WhatsApp sobre un supuesto programa llamado “Bono Mujeres”.

Reiteró que circulan videos de ella, hechos con inteligencia artificial, en los que se invita a invertir en bonos de Pemex.

“Estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se hace a través de inteligencia artificial, donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. ¡Es absolutamente falso!”, expresó la Mandataria federal.

Indicó que se investigará quién promueve estos mensajes falsos, porque es un delito.