Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, deseó para 2026 salud, mucho bienestar y amor; además, aseguró que el próximo año se seguirá dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y todos los mexicanos, tanto a quienes se encuentran en territorio nacional como a las y los connacionales que viven en el extranjero, en particular en Estados Unidos.

"Hoy (miércoles) 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas a las que estamos en México, en nuestro territorio y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país, que la pasen muy cerca de las familias".

Durante su mensaje emitido este 31 de diciembre, la mandataria destacó que estas fechas representan un momento de reflexión y de balance sobre lo ocurrido a lo largo del año, así como de buenos deseos para el ciclo que está por iniciar.

En ese contexto, expresó sus mejores deseos de salud, bienestar y amor para las familias mexicanas y para el país.

"Son momentos de reflexión. Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año. Yo quiero desearles a todas y a todos: salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso de trabajar de manera decidida durante el próximo año, al asegurar que en 2026 se dedicará "en cuerpo y alma" al bienestar del pueblo de México, reiterando que su prioridad seguirá siendo el bien común.

"Todo, todo lo mejor de mi parte. Sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos. ¡Que viva México y que vivan todas y todos ustedes! Feliz año".