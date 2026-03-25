Sheinbaum encabeza ranking de presidentes

Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el ranking de los presidentes de Latinoamérica, presentado por la CB Global Data, siendo la presidenta mejor valorada por sus ciudadanos en la lista de marzo de 2026.

De acuerdo con la medición, los tres presidentes que ocupan los primeros lugares como mejor evaluados por su imagen positiva son:

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, con un 72.3 %

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 71.8 %

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con 58.7 %

En contraste, los jefes de Estado con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son:

Daniel Noboa, de Ecuador, con 33.5 %

Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26.4 %

José María Balcázar, de Perú, 25.2 %.

Cabe destacar que Luis Abinader registró el mayor crecimiento en cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, con +3,9 puntos porcentuales; Javier Milei, presidente de Argentina, presentó la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,5 puntos porcentuales.