Sheinbaum entre las 67 personas más elegantes

Desde el inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en una de las personas más mediáticas del país y alcanzó el reconocimiento internacional por su liderazgo no solo como la mandataria de México, sino por su desarrollo en su rama académica y sus discursos en favor de las mujeres.

El que en Claudia Sheinbaum tengan puestos los ojos de muchos, la llevó a que en esta ocasión fuera considerada por el diario The New York Times como una de las 67 personas más elegantes de 2025, destacando una de las características que ha hecho parte de su imagen como presidenta: su vestimenta con bordados creados por manos indígenas.

Y es que sea en las ya conocidas mañaneras o en eventos públicos o protocolarios, la presidenta ha dejado ver que su guardarropa tiene uno de los sellos mexicanos más emblemáticos y ancestrales, como lo es el arte del bordado, que ha sabido ser combinado con colores sobrios, elegantes y monocromáticos, dejando resaltar la vivacidad de los coloridos hilos y los diseños -en su mayoría de flores- que dan dinamismo al atuendo y distinguen el arte y talento mexicano de los artesanos indígenas.

NYT destaca a CSP por su elegancia

Que la presidenta Sheinbaum Pardo aparezca en la lista de las 67 personas más elegantes de 2025 no es de sorprender, pues su imagen ha sido tema de conversaciones e incluso parte de su campaña para promoverse como candidata presidencial en 2024, donde su silueta fue su recurso para quedarse en la memoria colectiva, al estilo Alfred Hitchcock.

“En su primer año en el cargo, la presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales”, así describe The New York Times la característica por la que consideró a la mandataria en su lista.

Cabe destacar que desde antes de ser elegida como presidenta, Claudia Sheinbaum destacó el uso de prendas bordadas por artesanos mexicanos, al portarlas en eventos públicos o en su día a día.

The New York Times hizo referencia a las “medidas enérgicas” contra las grandes marcas que crean imitaciones de los bordados mexicanos, luego de que firmas de ropa quisieran apropiarse de diseños locales. El ejemplo más reciente es cuando Adidas lanzó el modelo “Oaxaca Slip-On”, por lo que fue acusada de apropiación cultural por copiar el diseño de los huaraches tradicionales zapotecas de México.